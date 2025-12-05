Армия РФ выбивает ВСУ под Часовым Яром

Российские военные выбили бойцов Вооруженных сил Украины из села Майское под Часовым Яром. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Восточнее ВС РФ продавливают оборону ВСУ северо-западнее Часов Яра у окраин Веролюбовки, выбив противника из Майского», - написал он.

Также, по данным военкора, российские подразделения подошли к Марково и выбили противника восточнее Новомарково вдоль канала.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил о том, что штурмовые подразделения 3-й армии ведут уличные бои и расширяют зону контроля в северо-восточной и в южных районах Северска. Также, по данным военкоров, подразделения ВС России ведут наступление на село Рай-Александровка.