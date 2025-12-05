Еще одна страна ЕС намерена сократить военную помощь Украине

Дания собирается почти вдвое сократить военную помощь Украине в 2026 году. Об этом сообщает телерадиокомпания DR.

Министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен в ответе на запрос парламентской комиссии по обороне заявил, что в 2026 году Дания даст Украине 9,4 млрд крон (1,4 млрд долларов).

«В прошлом году мы дали 16,5 млрд крон (2,5 млрд долларов — прим. ред.), а годом до того это было почти 19 млрд крон (2,9 млрд долларов)», — отмечает издание.

Объем помощи Киеву будет продолжать снижаться. В 2027 году украинским властям планируется выделить 7,1 млрд крон (около 1,1 млрд долларов), а уже к 2028 году сумма сократится всего до 1 млрд крон (156 млн долларов).

Напомним, что в 2025 году Копенгаген предоставил Киеву около 1,2 млрд евро на финансирование военной промышленности по «датской модели». Она представляет собой закупки иностранными государствами украинского вооружения и техники.