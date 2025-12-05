В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в ДНР, а также в Запорожской и Сумской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 5 декабря.

Удар «Тора»

Российский зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» за сутки уничтожил шесть ударных дронов и барражирующих боеприпасов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Уничтоженные беспилотники пытались атаковать российские подразделения в зоне ответственности 58-й общевойсковой армии, подчеркнули в Минобороны.

Удар «Торнадо»

Реактивная система залпового огня «Торнадо-С» уничтожила пункт управления дронами и пункт временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности «Южной» группировки войск.

Воздушная разведка обнаружила объекты ВСУ в районе поселка Бересток в ДНР. Расчеты «Торнадо-С» нанесли удары, все цели были поражены.

Операция тульских десантников

Артиллерия тульских десантников уничтожила укрепленные позиции ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Воздушная разведка ВС РФ обнаружила в лесу укрепленный опорный пункт, куда ВСУ стягивали подразделения и оборудовали позиции.

Российские силы нанесли по цели удар из буксируемого орудия «Мста-Б». В Минобороны подчеркнули, что ВСУ понесли значительные потери личного состава.

Удар «Мсты-Б»

Российская гаубица «Мста-Б» уничтожила украинский пункт управления дронами, сообщили в Минобороны РФ. Цель была обнаружена в Константиновке. Артиллеристы нанесли по ней удары.

«Двумя выстрелами наш расчет поразил цель», - рассказал наводчик орудия с позывным «Географ».

Операция Су-34

Российский истребитель Су-34 ликвидировал живую силу и пункт временной дислокации подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Удар наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение об уничтожении цели, экипаж вернулся на свой аэродром.

«Солнцепеки» сожгли опорный пункт ВСУ

Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ. Об этом рассказали «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

Удар был нанесен в районе запорожского города Гуляйполе. Для атаки применялись термобарические боеприпасы.

ВС РФ выбили большую часть ВСУ из Родинского

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска зачистили город Родинское от большей части подразделений ВСУ. Об это сообщает ТАСС.

Город Родинское расположен под Красноармейском. Кимаковский подчеркнул, что в Родинском остались лишь очаги сопротивления ВСУ.

ВСУ потеряли 50 процентов штурмовиков под Харьковом

Источник ТАСС в российских силовых структурах заявил, что ВСУ потеряли половину штурмовой группы 225-го отдельного штурмового полка, пытаясь контратаковать в Харьковской области. Оставшиеся штурмовики ВСУ получили ранения и ушли на исходные рубежи.