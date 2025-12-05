Беспилотники атаковали комплекс «Грозный-Сити» в Чечне

В Чечне прогремел взрыв в комплексе небоскребов «Грозный-Сити». В результате происшествия фасад нескольких этажей был полностью разрушен, сообщает «Царьград».

На месте взрыва задействованы экстренные службы, уточняет телеканал. «Осторожно, новости» со ссылкой на местные оппозиционные каналы пишет, что комплекс в Грозном атаковали беспилотные летательные аппараты.

В Минобороны раскрыли подробности о ночной атаке ВСУ на Россию

В аэропортах Северного Кавказа, включая аэропорт Грозного, введен режим «Ковер». Местные СМИ предполагают, что причиной взрыва в столице Чечни мог стать прилет беспилотного летательного аппарата. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

В ночь на 5 декабря поступили сообщения о взрывах над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края, которые произошли в результате атаки украинских дронов. Вследствие этого нападения портовая инфраструктура Темрюка оказалась повреждена.