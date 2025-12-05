Марочко: ВС РФ оттеснили ВСУ западнее Часова Яра

Подразделения Вооруженных сил РФ оттеснили украинских военнослужащих западнее Часов Яра и улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе активных боевых действий западнее населенного пункта Часов Яр нашим военнослужащим удалось оттеснить украинских боевиков на второстепенные позиции. Также противник был выбит с лесополосы северо-восточнее от населенного пункта Стенки ДНР. Есть улучшения и заняты новые позиции севернее Николаевки ДНР", - сказал он.