Марочко: ВС РФ оттеснили ВСУ западнее Часова Яра

ТАСС

Подразделения Вооруженных сил РФ оттеснили украинских военнослужащих западнее Часов Яра и улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

© Global Look Press

"В ходе активных боевых действий западнее населенного пункта Часов Яр нашим военнослужащим удалось оттеснить украинских боевиков на второстепенные позиции. Также противник был выбит с лесополосы северо-восточнее от населенного пункта Стенки ДНР. Есть улучшения и заняты новые позиции севернее Николаевки ДНР", - сказал он.