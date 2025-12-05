Командование ВСУ отправило отдельные категории военнослужащих, включая снайперов, на обучение в Чехию. Об этом РИА Новости рассказал пленный украинский боевик 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир.

«В Чехию, а город я не знаю, я с пацанами даже не общался, они (командование ВСУ. — RT) их отправили. Я их больше не видел», — цитирует агентство собеседника.

По словам Кушнира, за границу отправляли такие категории военных, как миномётчик, водитель, снайпер, механик-водитель, наводчик.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали наёмников ВСУ из Чехии и Польши авиаударом на Сумском направлении.