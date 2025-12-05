Южная Корея разработает ракеты для KF-21

Южная Корея объявила о начале работ над отечественными ракетами класса «воздух-воздух» для нового истребителя KF-21 Boramae. Об этом пишет Defence Blog со ссылкой на заявление администрации программы оборонных закупок (DAPA).

Проект стоимостью около 296 миллионов долларов планируют завершить к 2032 году. Сеул намерен снизить зависимость от иностранных технологий и расширить номенклатуру экспортных вооружений.

Несколько европейских стран купят американские ракеты Patriot для Украины

Программу возглавит агентство оборонного развития. Считается, что над ракетой будут работать основные оборонные подрядчики страны, включая компании LIG Nex1 и Hanwha Aerospace.

«Оснащение KF-21 ракетой малой дальности отечественной разработки дополняет текущие усилия по снижению зависимости от американских и европейских ракетных технологий, таких как AIM-9X Sidewinder или IRIS-T, которые в настоящее время рассматриваются для интеграции в систему Boramae», — пишет издание.

В феврале 2024 года стало известно, что корейские самолеты T-50 и KF-21 получат ракеты Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T). Korea Aerospace Industries и Diehl Defense подписали меморандум о взаимопонимании.