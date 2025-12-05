В зоне СВО впервые уничтожена бесшумная РСЗО Heron

В зоне действия группировки "Центр" уничтожена хорватская буксируемая система реактивного огня Heron. Ранее этот комплекс на СВО не встречался.

"Российские военные продолжают знакомиться с диковинными образцами западной техники. Благодаря малому калибру Heron выхода снарядов не слышно. Это делает установку очень опасной", - рассказал военкор Александр Коц.

Heron представляет собой пакет из 40 направляющих для стрельбы 70-мм снарядами на расстояние до 8 километров. Основной тип снарядов - осколочно-фугасный с ударным взрывателем. Также есть зажигательные и дымовые НУРС.

Разработанную в 2000 году РСЗО выпускает хорватская компания Duro Dakovic Special Vehicles Ltd.