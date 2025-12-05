Военные РФ зашли в тыл ВСУ в боях за Красноармейск и устроили хаос

Российские бойцы зашли в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Красноармейск и устроили хаос в их рядах. Об этом сообщил командир штурмового отряда Вооруженных сил (ВС) РФ Владимир Ходыкин на видео от Министерства обороны, его слова приводит ТАСС.

© Lenta.ru

Ходыкин выразил благодарность командиру полка за то, что он помогал военным и поверил в них, а также давал им волю. «Он говорил: "Действуй здесь, попробуй". И получилось. Он радовался за нас. Нам повезло, что мы их обошли и внесли неразбериху в их ряды», — рассказал боец.

Он добавил, что многие украинские военнослужащие сдавались в плен, передавая российским бойцам ценную информацию о местоположении и маршрутах передвижения формирований ВСУ.

Кроме того, подчеркнул Ходыкин, важную роль при освобождении города сыграл высокий уровень взаимодействия между российскими подразделениями, а также уровень подготовки военнослужащих.

Вечером 1 декабря стало известно, что российская армия освободила Красноармейск, а также Волчанск — стратегически важный для обороны ВСУ город.