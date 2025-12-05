Боец Кубик: ВСУ стали бросать позиции в Червоном после первого захода ВС РФ

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Украинские солдаты начали бросать позиции в Червоном (украинское название - Высокое) Запорожской области уже после первого захода штурмовиков группировки войск "Восток". Об этом рассказал ТАСС боец 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии с позывным Кубик.

"Большинство опорных пунктов националистов были брошены после первых проходов наших бойцов. Два дня наступали, они откатывались. День наступали, они видели интенсивность наших боев, принимали решение откатываться", - сказал военнослужащий.

При этом, как уточнил штурмовик, к наступлению ВС РФ в населенном пункте украинские военнослужащие готовились. "Очень сильные укрепления были у них, подойти к ним удалось только во время тумана", - добавил боец.

3 декабря в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Червоное в Запорожской области.