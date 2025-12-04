Курск подвергся атаке украинских беспилотников

Вечером в четверг, 4 декабря, Курск подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило правительство Курской области в Telegram-канале.

© Lenta.ru

Согласно предварительной информации, обломки сбитых дронов повредили окна в частных домах и машину.

«Все оперативные службы работают на месте. По предварительным данным, пострадавших жителей нет», — говорится в публикации.

Ранее вечером над Донецком прогремели сильные взрывы. По данным РИА Новости, взрывы были слышны в центральной и западной части города в промежутке между 20:45 и 20:50. Другие подробности не приводятся.