Путин назвал танки Т-90 одними из лучших в мире

Российский танк Т-90 - один из самых лучших в мире. Такой оценкой поделился президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

Журналистка спросила у российского лидера о том, когда Индии можно ожидать поставку российской системы С-400 и Су-57.