На Украине призвали к усилению мобилизации

По мнению Романа Костенко, занимающего должность секретаря в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, для Украины критически важно усилить темпы мобилизационных мероприятий.

Он подчеркнул, что в текущем месяце Вооруженные Силы Украины ощущают острую потребность в увеличении численности личного состава. По его словам, ежемесячный призыв в ряды армии примерно 30 тысяч граждан обеспечивает лишь частичное покрытие существующих потребностей в военнослужащих.

29 октября 2025 года президент Зеленский подписал законодательные акты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на период в 90 суток, то есть до 3 февраля 2026 года.