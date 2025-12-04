Грушко: желающие разместить ракеты США страны превращают себя в цель

Желающие разместить у себя американские ракеты средней дальности страны Европы не понимают, что тем самым они превращают себя в потенциальную цель. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

"Сейчас многие страны заявляют с радостью о своей готовности разместить на своей территории американские ракеты средней дальности, либо разработать и создать свои. Причем делают это, как будто они не понимают, что они сами создают для себя уязвимость, превращают себя в потенциальную цель", - отметил он.

"На самом деле эта ситуация очень опасная, потому что Европа движется по пути холодной войны, когда агрессивное военное планирование сочетается с агрессивной политикой, - добавил замминистра. - И очень трудно предположить, какого калибра должны быть люди на Западе, которые смогут принять политические решения для того, чтобы остановить это колесо и покатить его вспять".