Медведев: ОПК России продолжает выпуск значительного объема вооружений

Оборонно-промышленный комплекс России выпускает значительный объем вооружений для достижения целей СВО и уничтожения противника. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам поездки в ЦФО, где обсуждались вопросы исполнения гособоронзаказа.

"В текущих условиях предприятия ОПК России продолжают выпуск значительного объема различных видов вооружений для достижения целей СВО и уничтожения врага", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".