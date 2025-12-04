Германия перебросила истребители к границам России

Бундесвер перебазировал свои истребители Eurofighter и 150 военнослужащих на польский военный аэродром в Мальброке, расположенный в 80 километрах от границы Калининградской области России. Об этом сообщает немецкое издание RND.

© Российская Газета

"Несколько истребителей Eurofighter вылетели с авиабазы Нёрфених на польский военный аэродром в Мальборке", - пишет издание, ссылаясь на данные немецких ВВС.

Вместе с самолетами в Мальброк отправлены немецкие пилоты, техники, специалисты по логистике, сотрудники службы безопасности и военные полицейские. Предварительно, они будут оставаться в Польше до начала марта.

В Германии высказались о планах НАТО на войну с Россией

По словам инспектора ВВС Германии генерал-лейтенанта Хольгера Нойманна, миссия представляет собой дополнение к уже дислоцированной с августа этого года в Румынии немецкой эскадрилье быстрого реагирования.

"Тем самым мы посылаем еще один мощный сигнал поддержки нашему соседу Польше и НАТО в целом", - заявил Нойманн.

Как отмечает RND, о планах направить истребители в Польшу министр обороны Германии Борис Писториус объявил в октябре.