Выпускавший машины Mercedes финский завод начнёт производить бронетехнику Patria

Выпускавший автомобили Mercedes финский завод Valmet Automotive начнёт производить бронетехнику оборонной компании Patria.

«Компании Patria и Valmet Automotive договорились о сотрудничестве в области передачи технологий, связанных с производством бронетехники, а также о выпуске первых транспортных средств», — говорится на сайте Patria.

Первые бронированные автомобили будут произведены на заводе в Уусикаупунки во второй половине 2026 года.

Ранее финское руководство вступило коалицию, возглавляемую Британией и Норвегией, целью которой является развитие украинских ВМС.