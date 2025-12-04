Выпускавший машины Mercedes финский завод начнёт производить бронетехнику Patria
Выпускавший автомобили Mercedes финский завод Valmet Automotive начнёт производить бронетехнику оборонной компании Patria.
«Компании Patria и Valmet Automotive договорились о сотрудничестве в области передачи технологий, связанных с производством бронетехники, а также о выпуске первых транспортных средств», — говорится на сайте Patria.
Первые бронированные автомобили будут произведены на заводе в Уусикаупунки во второй половине 2026 года.
Ранее финское руководство вступило коалицию, возглавляемую Британией и Норвегией, целью которой является развитие украинских ВМС.