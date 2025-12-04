На Харьковском направлении артиллерийский расчет гаубицы «Мста-Б» 245-го мотострелкового полка, входящего в состав группировки войск «Север», нанес удар по укрепленному району и скоплению живой силы противника, ликвидировав цель.

Как отметил старший наводчик с позывным «Лис», огонь велся по лесополосе с использованием уменьшенного заряда на дистанции около 15 километров. В результате этих действий была обеспечена возможность продвижения российской пехоты.

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, в зоне ответственности группировки "Восток" за прошедшие сутки украинская армия понесла существенные потери, превышающие 215 человек личного состава, а также лишилась шести единиц бронетехники.

В официальном сообщении ведомства подчеркивается, что потери противника составили более 215 солдат и офицеров, шесть боевых бронированных машин и шестнадцать автомобилей различного назначения.