На Западе рассказали о новой угрозе для ВСУ на фронте

Использованные провода от оптоволоконных БПЛА создают серьезную помеху для ВСУ на поле боя.

Об этом пишет Business Insider.

«На записях с поля боя видно, как оборванные кабели завязываются в узлы — эту причудливую паутину порой видно лишь при прямом солнечном свете или под определенным углом», — говорится в публикации.

Украинские военные заявляют, что «они повсюду». Они также признаются, что провода от оптоволоконных БПЛА стали «тактической проблемой»: они создают помехи во время ночных операций спецназа, и военные не могут определить, кабель перед ними или мина-растяжка.

Кроме того, военнослужащие отметили, что паутина из использованных проводов способна замедлять скорость выполнения операций и становится большой проблемой для спецназа, сообщает РИА «Новости».

