Бывший верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис изложил «суровую правду» относительно помощи Киеву.

Об этом он написал в статье для Bloomberg.

«Во-первых, суровая правда заключается в том, что ЕС, как и НАТО, в целом действует на основе консенсуса: одна страна обычно может заблокировать инициативу», — говорится в материале.

По словам Ставридиса, в случае с помощью Киеву это может быть Бельгия или Венгрия.

Кроме того, он заявил, что стремление Европейского союза предоставить Украине кредит за счёт замороженных российских активов может стать «камнем преткновения» на переговорах по урегулированию конфликта между администрацией президента США Дональда Трампа и Россией.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложение по замороженным активам России может быть принято европейцами без Бельгии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «круговой порукой» попытки западных стран убедить Бельгию использовать замороженные российские активы.