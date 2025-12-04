Россия должна готовиться к полномасштабной войне с Европой, которая планирует расширять форму и спектр прямого военного столкновения с Москвой. Об этом в статье для «Царьграда» заявил философ Александр Дугин, объяснив причины конфликта.

По словам Дугина, у Европы есть претензии к России. Например, Брюссель считает, что Украина принадлежит Западу. Когда РФ настаивает, что это не их дело — они считают «что это не наше дело, а их проблема». Этот конфликт интересов ведет к эскалации.

Однако философ уверен, что европейцы хотят перейти к новой фазе войны с Россией. Москва одновременно и не советует Брюсселю таких действий, но и заявляет о своей готовности воевать по-настоящему. Дугин подчеркнул, что на Украине ВС РФ освобождает свои территории и собирается исцелить народ — на исцеление европейцев сил у России уже не будет, а потому действовать Москва будет совершенно иначе.

«Мы не то, чтобы считаем Европу "легкой добычей", но в любом случае мы с ней справимся. И не с такими справлялись. Наполеон был посерьезнее, Гитлер был еще серьезнее. А вот с этими уродами и извращенцами, с этой бандой оголтелых безумцев, коррупционеров, первертов, сменивших пол, и просто маньяков — мы, думаю, справимся», — заявил философ.

Дугин добавил, что другое дело будет, если США «примут участие в этой войне» — тогда она закончится апокалипсисом. Россия этого не хочет, но и к этому готова, заключил эксперт.