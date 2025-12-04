Военные блогеры опубликовали кадры уничтожения крупного пункта дислокации ВСУ в районе Волчанска (Харьковская область). Об этом рассказали «Аргументы и факты».

В сообщении отмечается, что удар был нанесен по месту дислокации украинских сил у поселка Вильча. Утверждается, что для удара использовались фугасные бомбы.

Первого декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Красноармейска (ДНР) и Волчанска.

В Минобороны России отмечали, что ВСУ использовали Волчанск как укрепленный район с мощной линией обороны по реке Волчья. ВСУ занимали крупные промышленные предприятия на территории города - Волчанский агрегатный завод и элеватор.