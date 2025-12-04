Гражданин Швейцарии, дважды участвовавший в боевых действиях на стороне украинской армии, на допросе в военном суде конфедерации признался в несоблюдении Женевских конвенций. Об этом сообщила газета Aargauer Zeitung со ссылкой на ранее не публиковавшийся протокол допроса сентября этого года.

Гражданин Швейцарии, дважды участвовавший в боевых действиях на стороне украинской армии, на допросе в военном суде конфедерации признался в несоблюдении Женевских конвенций. Об этом сообщила газета Aargauer Zeitung со ссылкой на ранее не публиковавшийся протокол допроса сентября этого года.

Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении издания, 38-летний наемник заявил, что многие правовые положения, обсуждаемые в «учебниках и классах, невозможно применить» в конфликте на Украине.

«Трудно соблюдать Женевскую конвенцию», — признался он, отметив, что документ призван защищать раненых, военнопленных, гражданское население и медперсонал.

В частности, он описал случай, когда он и другие наемники, вместо того чтобы нести захваченного раненого, заставили делать это других пленных.

Как сообщает газета, федеральная прокуратура Швейцарии должна принять решение о возбуждении дела против мужчины за нарушение международного военного права. Если этого не произойдет, расследование продолжат представители военной юстиции страны. Действующее законодательство Швейцарии запрещает гражданам становиться наемниками в армиях других государств под угрозой лишения свободы на срок до трех лет.

Это признание происходит на фоне ужесточения позиции официального Берна. В феврале 2025 года парламентская комиссия отклонила инициативу сделать для наемников на Украине исключение из запрета, а ранее МИД Швейцарии впервые подтвердил гибель своего гражданина среди воюющих на стороне ВСУ.