Фантастический трюк Су-57 показали на видео

Опубликованы эффектные кадры, снятые во время демонстрационного полета Су-57.

Самолет выполняет фантастические маневры на низкой высоте над водой. С берега за ним наблюдает восторженная публика, многие снимают выступление на телефоны. Судя по некоторым деталям - например, иероглифам на указателях, - дело происходит в Юго-Восточной Азии.

Самолет кружит над поверхностью, повернувшись на 90 градусов вдоль продольной оси. Подъемная сила крыла в этом случае не действует, самолет удерживает в воздухе сложное сочетание векторов - совсем как в учебнике физики. Это похоже на мотогонки по отвесной стене, только стены нет!

В США раскрыли будущее российского Су-57

Каждое выступление российского самолета пятого поколения превращается в яркую демонстрацию возможностей хорошо сбалансированного интегрального планера и двигателей с управляемым вектором тяги.

Не менее эффектным было выступление Су-57 на Dubai Airshow 2025 - помимо невероятного пилотажа, истребитель показал там свое вооружение.