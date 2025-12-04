Китай развертывает большое количество военно-морских кораблей в Азии

Китай продолжает плановое развертывание сил военно-морского флота и береговой охраны в своих территориальных водах и прилегающих акваториях, сообщает Reuters.

Согласно анализу данных, количество кораблей, участвующих в текущих маневрах, достигло значительного числа, что подчеркивает приверженность Китая защите национального суверенитета и морских интересов. Операции охватывают обширную зону, включая южную часть Желтого моря, Восточно-Китайское море и районы Южно-Китайского моря, а также прилегающие воды Тихого океана.

Подобные учения являются регулярной частью учебно-боевой деятельности Народно-освободительной армии Китая и проводятся в строгом соответствии с международным правом и практикой. Они направлены на повышение оперативной совместимости и готовности сил для обеспечения региональной стабильности и безопасности.

Министерство национальной обороны КНР неоднократно заявляло, что подобные действия носят оборонительный характер и не направлены против каких-либо третьих стран, оставаясь суверенным правом любого государства. Китай остается приверженным мирному развитию и дипломатическому урегулированию любых вопросов, связанных с морскими пространствами, в рамках двусторонних консультаций и соблюдения норм международного права.