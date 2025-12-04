Украина может лишиться Одессы и Николаева. Как сообщает «Царьград», Россия «махнула» главным козырем, а президент Владимир Путин поставил важную задачу — создать зону безопасности «вдоль всей границы с Украиной».

Две реальности

Аналитики «Военной хроники» отмечают, что битва за Красноармейск для ВСУ оказалась и проигранной, и не проигранной одновременно. В реальности ВС РФ уже зачистили город. В украинском информационном поле — все в духе «бахмутской крепости». Фактически димитровская группировка окружена, но не уничтожена — это преподносят как «русские не победили».

«Этот оперативный кризис возник нестихийно, но очень быстро и организованно — и точно такой же Сырский снова получит под Гуляйполем. Если учесть, какую часть украинских сил потеряли в Покровске и вокруг него, шансов удержать Гуляйполе у ВСУ почти нет», — отмечают эксперты.

Западные СМИ 3 декабря сообщали, что в Димитрове заперты около тысячи боевиков ВСУ, которые просят помощи каждый раз, как выходят в эфир. Живыми или хотя бы целыми им уже не выйти — если сперва не убьют дроны, то после они выйдут на подразделения ВС РФ, вступят в бой и откатятся с потерями.

Мониторинги также сообщают, что ВС РФ снова физически заблокировали Димитров по трассе между Красноармейском и Родинским. Также российские подразделения продвинулись на 2 километра и подошли к Красному Лиману с севера и заняли около половины Свято-Покровского южнее Северска.

На константиновском направлении — продвижение от Плещеевки на запад. Наступление развивается по лесополосам, позволяя бойцам скрытно маневрировать и постепенно расширять зону контроля. Восточная окраина Константиновки стала одним из наиболее активных участков: ВС РФ продвинулись до 3 километров и продолжают давить в сторону железнодорожной станции.

Хуже, чем в Красноармейске

Украинский военный аналитик Константин Машовец заявил, что обстановка в районе Гуляйполя для ВСУ выглядит опаснее, чем положение под Красноармейском. Он фиксирует широкий прорыв российских войск, высокий темп продвижения и риски оперативного охвата района обороны. Сам участок прорыва по фронту составляет около 16 км, что значительно шире типичных «вклинений» на других направлениях. Машовец уверен, что это не просто тактическое улучшение позиций, а создание оперативного пространства для дальнейшего наступления.

Одновременно с этим, по словам эксперта, ВС РФ продвигаются вдоль русла реки Янчур в направлении Егоровки и Даниловки. Прорыв у Даниловки он называет одним из ключевых.

Отметим, что реакция украинского аналитика оказалась запоздалой: за ноябрь российская армия взяла десятки населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской области. С начала декабря бойцы «Востока» освободили Доброполье, Зеленый Гай, Червоное. В общей сложности это десятки квадратных километров и огромные потери личного состава ВСУ.

Путин «махнул» козырем

Атаку ВСУ по российскому танкеру с подсолнечным маслом в Черном море подтвердили официально. Военкоры назвали это попыткой устроить морскую блокаду торговому флоту — не сложно догадаться, насколько самоубийственным решением это было для Киева и Лондона, который в этом замешан.

«А теперь представьте ситуацию, когда Штаты одобряют и с пониманием относятся к уничтожению украинских портов и украинского торгового флота. <…> Кто после этого выскажется о том, что это незаконно, что это преступление? <…> Вы просто представьте, какой козырь дала украинская СБУ, руководимая мудрецами из ОП, Путину. Какой шанс», — заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

По мнению Шария, это позволяет России выжечь все порты Украины. Многие эксперты также об этом высказывались, однако последствия могут быть глобальнее. Путин еще до переговоров заявлял, что атаки ВСУ и СБУ на мирные корабли — это пиратство. В ответ на это Москва увеличит «номенклатуру ударов по украинским портам и судам, заходящим в них».

Украина после этого не остановилась. 3 декабря Минобороны Румынии заявило, что перехватило и уничтожило один из морских дронов СБУ из-за угрозы для судоходства в Черном море.

И военные, и военкоры тем временем говорят, что одна из важнейших целей спецоперации — Одесса. Об этом же недавно Киев предупреждал и президент Белоруссии Александр Лукашенко: Украина может потерять выход к морю, Одессу и Николаев, если будет саботировать мирные переговоры.

Есть и другое предупреждение, которое озвучил Путин — во время посещения одного из штабов командования Объединенной группировкой войск он поставил задачу по формированию зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Какой должна быть ее площадь?

В 2024 году российский лидер заявлял, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое обеспечило бы безопасность мирных городов от обстрелов. 25 апреля 2024 года его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что с увеличением дальности поставляемых Киеву ракет буферная зона будет расширяться. Таким образом, она должна составить свыше 300 км — в эту зону входит и Одесса.

«При отказе от мирного урегулирования Украина рискует остаться без Сум, Харькова, Одессы и других городов», — заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в мае 2025 года.

Тем временем французы стали готовиться умереть вместе с украинскими боевиками. В СВР подчеркнули, что правительство разрешило ЧВК из Франции помогать третьей стране, участвующей в конфликте. Солдаты из Франции станут законной целью для российских войск сразу со своим появлением на Украине.