В Раде объявили о котле ВСУ в Димитрове

Депутат Рады Марьяна Безуглая с трибуны объявила об окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове (украинское название — Мирноград).

Видео с заявлением о фактическом котле для украинской армии она поделилась в Telegram-канале.

«Покровск (украинское название Красноармейска — прим. «Ленты.ру») уже фактически захвачен, а Мирноград находится в полном кольце окружения», — заявила депутат.

Безуглая также сказала с трибуны в Раде о том, что Российская армия приближается к Запорожью.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска ведут уличные бои в Димитрове. По информации военного ведомства, подразделения ВСУ выбиты из 117 зданий в черте города.