Скандальный командир ВСУ назвал значительную проблему украинской армии

Раскрывавший ранее карты украинской армии с грифом «секретно» командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько назвал дезертирство большой проблемой украинских войск.

Его слова передает «Страна.ua».

«Если бы у нас ежемесячная мобилизация составляла не 30 тысяч человек, а 70 тысяч, все подразделения были бы укомплектованы. В конце концов, у нас достаточная мобилизация, просто очень много в СЗЧ (украинский вариант сокращения самовольного оставления части — прим. «Ленты.ру») уходят», — заявил Манько.

По его словам, огромное количество случаев дезертирства происходит якобы из-за недостаточной информационной политики в ВСУ, а амнистия дезертиров только увеличивает их количество.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскрыла число украинских военных, самовольно оставивших части. По ее словам, в самоволку ушло уже около 250 тысяч бойцов.