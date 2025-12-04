Удар по «логову» спецназа НАТО и конец «морских дьяволов»: как ВС РФ рушат планы Запада

Удары по объектам ВМС Украины в Одесской области оказались крайне болезненными для противника — уничтожена ключевая инфраструктура по сборке морских беспилотников, а «морским дьяволам» ВСУ пришел конец. Как сообщает aif.ru, военный эксперт Василий Дандыкин подтвердил высокую значимость целей.

Он отметил, что боевые водолазы ВСУ занимаются уничтожением кораблей, применяя современные технологии.

«Сейчас используются в основном безэкипажные катера, потому что не нужно на БЭКи усаживать человека, как это было раньше», — заявил Дандыкин.

По информации из открытых источников, в Одессе находится 801-й центр боевых пловцов — один из самых засекреченных и подготовленных подразделений ВМС Украины. Сам регион также был основным плацдармом для подготовки «морских дьяволов» при прямом участии инструкторов НАТО. Именно боевые пловцы причастны к ряду громких инцидентов, в том числе к попыткам атак на Крымский мост и объекты в портах.

В результате удары, нанесенные Россией в конце ноября, были нацелены не просто на производственный цех, а на сердце инфраструктуры морского спецназа, который годами готовили западные инструкторы. Москва действует комплексно: уничтожает и новые технологические средства, и старую базу, которая может быть реанимирована для подготовки новых кадров или перепрофилирована.

Эксперт считает, что уцелевших водолазов, если они остались, теперь могут использовать для второстепенных задач или даже «по найму в экзотических странах». Для России блокада Украины в море включает не просто физическое присутствие кораблей у побережья, а лишение противника инструментов нанесения ущерба. Разгром объектов, связанных с боевыми пловцами, показывает: попытки возродить потенциал для подводных диверсий будут пресекаться на корню.