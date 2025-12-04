Оператор БПЛА поразил семь солдат ВСУ одним ударом

Оператор беспилотника 68-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа записал на свой счет выдающуюся победу.

БПЛА Mavic под его управлением снайперским сбросом гранаты вывел из строя сразу семерых солдат противника. Пятеро из них погибли, двое ранены, пишет "Северный ветер".

Ранее появилось фото русского царь-дрона или, как его окрестили на фронте, "Крысиного короля FPV". В отличие от сказочного персонажа, у тяжелого коптера аж восемь голов, а пропеллеров вдвое больше.

Силовые установки и девять мощный аккумуляторов закреплены на металлической раме, по форме напоминающей большую снежинку.

Беспилотник может выполнять разнообразные фронтовые задачи: бомбить противника, доставлять бойцам на позиции необходимые им грузы, отвозить на работу в отдаленные районы FPV-дроны и ретранслировать сигнал для них.