ВСУ атаковали российский регион более 80 раз за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 80 беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Белгородском округе село Ясные Зори атаковано одним беспилотником. Также над округом сбиты два беспилотника. В селе Ясные Зори в результате атаки FPV-дрона повреждены легковой автомобиль и социальный объект", - говорится в сообщении.

Борисовский округ был атакован с помощью 17 беспилотников, в поселке Борисовка за день в результате атак дронов ранены трое мужчин, один из них получил тяжелые ранения. Валуйский округ подвергся атакам 12 беспилотников.

По Волоконовскому округу удары нанесли четыре беспилотника, ранены двое мужчин. По Грайворонскому округу выпущено 16 боеприпасов и нанесены удары 20 беспилотников, в Грайвороне ранен мужчина. Краснояружский округ атакован с помощью 12 беспилотников, над Новооскольским округом системой ПВО сбиты 5 беспилотников самолетного типа.

Населенные пункты Шебекинского округа атакованы с помощью девяти беспилотников. В селе Белянка в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранены двое мужчин, проинформировали в оперштабе.