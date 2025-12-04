Армия России продавила оборону ВСУ под Красноармейском

Российским войскам удалось продавить оборону Вооруженных сил Украины в селе Гришино, расположенном под Красноармейском. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

Первого декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Красноармейска. При этом, по информации западных СМИ, в Димитрове, расположенном неподалеку от Красноармейска, остается более тысячи украинских военнослужащих.

По данным Юрия Котенка, подразделения группировки войск «Центр» после освобождения Красноармейска продолжают наступление в направлении Доброполья.

«В Гришино — ожесточенные встречные бои. Наши подразделения продавили противника в восточной части, севернее пруда Центральный», — пояснил он.

Военкор отметил, что бои идут за контроль над дорогой на Родинское, ведущей к Т-образному перекрестку севернее хутора Запорожский.