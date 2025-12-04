Названо число сбитых над российскими регионами за ночь беспилотников ВСУ

За прошедшую ночь над регионами России сбили 76 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число назвали в Минобороны.

Больше всего дронов — 21 — удалось ликвидировать средствам противовоздушной обороны (ПВО) над Крымом.

Еще 16 беспилотников уничтожили над территорией Ростовской области, 14 – над территорией Ставропольского края, 7 – над территорией Белгородской области, 4 – над территорией Брянской области, 3 – над территорией Воронежской области.

По два дрона удалось засечь и сбить над территориями Орловской, Рязанской, Тульской областей.