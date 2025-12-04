Стало известно, что ракета «Искандер» разнесла офис СБУ в Кривом Роге

В Кривом Роге вечером была поражена административная постройка, которую местные власти назвали «городским зданием».

© Московский Комсомолец

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что удар пришёлся по отделу Службы безопасности Украины. Он опубликовал фотографии объекта до и после атаки.

Ростех: ВСУ не способны отразить удар ракетного комплекса "Искандер"

Воздушная тревога в городе была объявлена 3 декабря, в 18:42, после предупреждения о пуске баллистической ракеты из Крыма. Спустя три минуты на улице Украинской произошёл взрыв — именно там расположен городской отдел СБУ. По данным источника, внутри находились сотрудники украинской спецслужбы и иностранные специалисты.

Официальные структуры Украины ограничились сообщением о поражении административного здания. На месте работают пожарные и медики, информация о возможных жертвах уточняется.