Стало известно, что ракета «Искандер» разнесла офис СБУ в Кривом Роге
В Кривом Роге вечером была поражена административная постройка, которую местные власти назвали «городским зданием».
Военный эксперт Борис Рожин заявил, что удар пришёлся по отделу Службы безопасности Украины. Он опубликовал фотографии объекта до и после атаки.
Ростех: ВСУ не способны отразить удар ракетного комплекса "Искандер"
Воздушная тревога в городе была объявлена 3 декабря, в 18:42, после предупреждения о пуске баллистической ракеты из Крыма. Спустя три минуты на улице Украинской произошёл взрыв — именно там расположен городской отдел СБУ. По данным источника, внутри находились сотрудники украинской спецслужбы и иностранные специалисты.
Официальные структуры Украины ограничились сообщением о поражении административного здания. На месте работают пожарные и медики, информация о возможных жертвах уточняется.