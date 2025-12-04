Силы ПВО отразили атаку беспилотников на российский регион

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Вражеские БПЛА были сбиты в Новошахтинске, а также в Тарасовском, Белокалитвинском, Миллеровском и Чертковском районах области.

Никто из людей в результате ночной атаки не пострадал. В настоящий момент уточняется информация о последствиях на земле.

Ранее сообщалось, что в Орловской области объявляли опасность атаки БПЛА, местные жители слышали взрывы.