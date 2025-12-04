Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно убивали дронами-камикадзе мирных жителей, покидающих город. Об этом сообщает РИА Новости.

Мирошник: РФ передала в СБ ООН данные о совершенных ВСУ убийствах мирных жителей

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска от украинских подразделений. Позже Путин назвал Красноармейск плацдармом для решения всех задач спецоперации.