На Украине спрогнозировали еще больше потерь в 2026-м году

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2026-м страна потеряет еще больше людей и территорий, а сил для изменения траектории конфликта у нее недостаточно. Его заявление публикует Telegram-канал «Политика Страны».

Поэтому, по его словам, и через год условия мира на столе будут лежать те же.

Ранее сообщалось, что будущая зима может стать «самой суровой» и решающей для Украины. Власти этой страны больше не способны обеспечить электроэнергией государство на фоне ударов ВС России. Эксперты отмечают, что Украине следует готовиться к серьезным перебоям в электроснабжении. Если российской стороне удастся развить успехи за счет ослабления оборонительных рубежей ВСУ, то Москва может взять курс на «подчинение» Украины в 2026 году.