Силы ПВО сбили над Россией 44 беспилотника за три часа

Силы ПВО в период с 20.00 по 23.00 мск сбили 44 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов перехвачено над Курской областью (30). Еще восемь сбили над Ростовской, три - над Белгородской, два - над Воронежской и один над Брянской областью.

Прошлой ночью российские силы ПВО перехватили над регионами РФ 76 украинских беспилотников. Большую часть дронов сбили над Крымом.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.