Российский боец СВО подорвался на мине в день рождения и выжил

Российский военнослужащий с позывным Касатка подорвался на мине в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в день рождения и выжил. Его историю публикует RT.

Боец рассказал, что родился в семь часов утра. Находясь в зоне СВО в свой день рождения он подорвался на мине без пяти минут семь часов утра. Это произошло, когда он вел группу российских штурмовиков — сам ехал на мотоцикле, а его сослуживцы позади на квадроциклах.

«Впереди увидел "зубы дракона" (...) Сам понимаю, что проскочу, а они [сослуживцы] — нет. Мельком видел тропу — подумал, что запасной вариант, вырулил туда и произошел взрыв», — вспомнил Касатка.

Боец получил ранение в ногу, но выжил.

Ранее сообщалось, что другой участник СВО был вынужден с ранением 12 дней ползти до российских позиций, в результате встретив день рождения в лесу.