Несколько европейских стран купят американские ракеты Patriot для Украины

Несколько стран Европы купят американские ракеты Patriot для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

По словам Сикорского, ракеты для ВСУ приобретут Польша, Норвегия и Германия. Общая сумма покупки составит 500 миллионов долларов. Он уточнил, что эта сумма будет разделена между странами не поровну — Польша выделит на эту цель только 100 миллионов долларов.

Кроме того, эти средства ранее предполагалось выделить для Европейского фонда обороны, но его заблокировала Венгрия.

«Это не дополнительные деньги, а деньги, которые мы сразу хотели предназначить на Европейский фонд обороны, который заблокирован Венгрией. Чтобы эти деньги не пропали, они были перенаправлены на американское оружие для Украины», — пояснил Сикорский.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс продолжит закупать оружие для Украины.