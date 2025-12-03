В Италии связали полет Ту-160 с влиянием Москвы в Арктике

Ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили полет над водами Северного Ледовитого океана. В публикации итальянского издания Il Giornale плановый полет связали с демонстрацией влияния Москвы в Арктике.

Плановый полет продлился более одиннадцати часов.

«Эта операция демонстрирует способность Москвы обеспечить постоянное присутствие в основных мировых воздушных коридорах и подтверждает ключевую роль самолетов дальней авиации в российской стратегии безопасности и сдерживания», — говорится в материале.

Автор статьи подчеркнул, что Ту-160 остается самым эффективным самолетом стратегической авиации России. Полет ракетоносца подтверждает способность России использовать дальнюю авиацию в отдаленных регионах.

В октябре журнал The National Interest писал, что регулярные полеты российских ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160 способны напоминать противникам о силе России. Самолеты дальней авиации обеспечивают ВКС возможность глобального охвата.