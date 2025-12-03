Назван фактор, приближающий полный контроль России над ДНР

Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что ВСУ придется перебросить свои резервы из ДНР из-за продвижения российских сил на запорожском направлении. Об этом Кнутов рассказал News.ru.

Третьего декабря в Минобороны РФ сообщили, что село Червоное в Запорожской области перешло под контроль российских войск. Село находится в нескольких километрах к востоку от города Гуляйполе. За день до этого сообщалось о взятии ВС РФ запорожских сел Зеленый Гай и Доброполье.

По мнению Кнутова, ситуация в ДНР будет связана с обстановкой в Гуляйполе. Он считает, что успехи ВС РФ на запорожском направлении помогут быстрее вытеснить украинские силы из ДНР.