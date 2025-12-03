На линии фронта произошли фундаментальные изменения, которые нельзя измерить только километрами продвижения — речь идет о глубоком психологическом сломе противника. Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник запаса Андрей Картаполов в интервью News.ru заявил, что моральный дух украинских войск претерпел катастрофическую трансформацию за последние полгода, и этот процесс, судя по всему, становится необратимым.

Парламентарий ссылается на прямые данные, полученные от российских командиров с передовой. По его словам, стойкость ВСУ уже не идет ни в какое сравнение с тем сопротивлением, которое они оказывали ранее.

«Я общаюсь с ребятами там, с командирами, и они мне подтверждают, что психологическая и боевая устойчивость противника стала совсем не такая, какая была еще полгода назад. То есть надлом вот этот, он произошел в сознании нашего врага», — констатировал Картаполов.

Депутат уверен, что сейчас наступает критический момент всей кампании. Российская армия нащупала эту уязвимость и должна методично бить в одну точку, не давая противнику шанса на моральное восстановление.

«И наша задача сейчас — продолжением наступления, продолжением давления этот надлом наращивать, чтобы в конце концов он сломался. И вот когда он сломается, тогда мы достигнем цели специальной военной операции», — резюмировал глава оборонного комитета.

Эти слова подтверждают общую тенденцию на фронте, где российские войска продолжают активные действия, используя не только огневое превосходство, но и деморализацию в рядах украинской армии как ключевой фактор для достижения окончательной победы.