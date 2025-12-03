Во время окружения Вооруженными силами (ВС) России Мариуполя Главное управление разведки (ГУР) предоставляло бойцам украинской армии, которые участвовали в вертолетных миссиях.

Об этом рассказал один из участников таких операций Евгений Соловьев в комментарии изданию «Украинская правда».

«Они (вертолетные миссии — прим. «Ленты.ру») должны доставить десант, боеприпасы, медикаменты, средства связи и эвакуировать оттуда (с завода "Азовсталь" — прим. «Ленты.ру») раненых», — сказано в публикации.

Отмечается, что разработкой маршрутов занималось ГУР. По словам Соловьева, каждый вечер управление предоставляло информацию о расположении российских систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что в ГУР сообщали ложные данные, намеренно не отмечая все огневые точки, что стоило участникам операции жизни.

«И ты понимаешь, что ту карту нарисовали так, чтобы ты полетел», — прокомментировал Соловьев.

Ранее военный медик и ветеран украинских войск Глеб Битюков обвинил командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в имитации бурной деятельности. По его словам, бойцы покидали Украину из-за нежелания становиться частью этой системы.