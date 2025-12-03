Британский самолет-разведчик облетел вокруг Калининграда

Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании совершил разведывательный облет вокруг Калининградской области.

Об этом сообщает издание UK Defence Journal (UKDJ).

«Данные слежения за полетом показали, что самолет радиоэлектронной разведки совершал полеты по широкой траектории вокруг российского эксклава», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что Великобритания, США и другие союзники по НАТО координируют практически постоянное присутствие в воздушном пространстве над Балтийским морем, сочетая сбор разведданных с функцией сдерживания. В задачи самолетов Rivet Joint входит перехват, характеристика и анализ сообщений, радиолокационных и других электронных сигналов с целью сбора оперативной разведывательной информации.

Ранее самолет-разведчик Bombardier Artemis II засекли над Черным морем. Борт совершил вылет с румынской авиабазы Михаил Когэлничану.