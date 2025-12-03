Один из солдат ВСУ, заблокированных в Димитрове, связался с немецким таблоидом Bild и передал «драматическую просьбу о помощи». По его словам, украинские военные оказались в критической ситуации.

Первого декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Красноармейска (ДНР) и Волчанска в Харьковской области. Bild отмечает, что в Димитрове, расположенном неподалеку от Красноармейска, остается более тысячи солдат ВСУ.

В статье подчеркивается, что с переходом Красноармейска под контроль российских сил положение украинских солдат в Димитрове ухудшилось еще больше.

«Честно говоря, ситуация критическая. Логистика осуществляется исключительно беспилотниками и наземной робототехникой. Даже доставка продовольствия проблематична», - заявил собеседник издания.

По его словам, ВС РФ фактически перекрыли всю наземную украинскую логистику в Димитрове. Солдат попросил журналистов довести просьбу о помощи до сведения украинской общественности.