«Выведите нас отсюда или снабжайте»: тысяча солдат ВСУ застряла в Димитрове
Один из солдат ВСУ, заблокированных в Димитрове, связался с немецким таблоидом Bild и передал «драматическую просьбу о помощи». По его словам, украинские военные оказались в критической ситуации.
Первого декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Красноармейска (ДНР) и Волчанска в Харьковской области. Bild отмечает, что в Димитрове, расположенном неподалеку от Красноармейска, остается более тысячи солдат ВСУ.
В статье подчеркивается, что с переходом Красноармейска под контроль российских сил положение украинских солдат в Димитрове ухудшилось еще больше.
«Честно говоря, ситуация критическая. Логистика осуществляется исключительно беспилотниками и наземной робототехникой. Даже доставка продовольствия проблематична», - заявил собеседник издания.
По его словам, ВС РФ фактически перекрыли всю наземную украинскую логистику в Димитрове. Солдат попросил журналистов довести просьбу о помощи до сведения украинской общественности.
«Нужно либо вывести контингент, либо обеспечить стабильную логистику. Выведите нас отсюда или снабжайте!», - заключил он, отметив, что солдаты ВСУ рискуют остаться в Димитрове «навсегда».