ВС РФ скинули полуторатонную бомбу на здание с морпехами ВСУ

Видеозапись удара ФАБ-1500 по украинским военным на территории Мирнограда опубликовал сегодня Telegram-канал «Изнанка».

На кадрах видно, что ударом полуторатонной бомбы уничтожено многоэтажное здание.

Источники канала отметили, что была атакована 38-ая бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом информации о потерях не приводится.

«В последнее время бойцы ВСУ в городе уничтожаются именно массово, целыми группами», - отмечает Telegram-канал.

Ранее источник в российских силовых структурах заявил об уничтожении пункта управления 63-й механизированной бригады ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области. Пункт был уничтожен ударом ФАБ-1500 в окрестностях Поддубного. ВСУ тогда потеряли более десяти военнослужащих, среди которых были иностранцы.