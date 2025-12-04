Взятие Россией Красноармейска (украинское название — Покровск) под контроль стало очередным болезненным поражением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написала немецкая газета Bild.
По мнению журналистов, это событие говорит о неспособности Украины остановить наступление Вооруженных сил России (ВС РФ).
Рютте назвал ежемесячный бюджет НАТО на оружие для Украины в 2026 году
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска от украинских подразделений. Позже Путин назвал Красноармейск плацдармом для решения всех задач спецоперации.