В украинских СМИ появилась информация, что в ночь на 1 декабря на участке нефтепровода «Дружба» в России произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Тассовка».

В сообщениях СМИ утверждается, что атака была совершена недалеко от деревни Казинские Выселки в Тамбовской области на участке нефтепровода Таганрог-Липецк.

В Будапеште ранее не раз критиковали украинские удары по нефтепроводу «Дружба», ведущему в Венгрию. Восемнадцатого августа венгерские власти в очередной раз объявили об остановке поставок нефти из-за атак Украины. Вслед за Венгрией российская нефть перестала поступать в Словакию.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто называл атаки ВСУ «возмутительным ударом по энергетической безопасности» страны. Он заявлял, что Киев пытается втянуть Будапешт в украинский конфликт. Сийярто подчеркивал, что Венгрия будет «держаться в стороне», пока у власти находится нынешнее правительство.

Сийярто возмутился ударом ВСУ по нефтепроводу в России

Двадцатого августа поставки нефти возобновились. Сийярто потребовал от Украины «оставить Венгрию в покое», а 22 августа сообщил о новой атаке на трубопровод и остановке поставок.