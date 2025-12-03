Специальная военная операция (СВО) на Украине может завершиться в скором времени. Российские и украинские эксперты прогнозируют, что до окончания конфликта осталось полтора месяца, пишет «Царьград».

Авторы издания напомнили, что подобный прогноз сделал главный раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий, имеющий связи в США на самом высоком уровне. По его словам, боевые действия должны закончиться до 15 января.

Помимо него, с украинской стороны о мирном соглашении высказался бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне посол республики в Лондоне Валерий Залужный. Он допустил что Киев может заключить с Москвой мирное соглашение на годы вперед, даже если «не добьется полной победы». Кроме того, один из ведущих политтехнологов офиса президента Украины Владимир Петров заявлял о намерении украинского лидера Владимира Зеленского остановить конфликт и объявить о своей отставке на Новый год. По мнению эксперта, уже 15 декабря может прозвучать объявление о прекращении огня.

Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев, в свою очередь, указал, что США твердо решили положить конец украинскому кризису. Он уверен, что несмотря на попытки Украины и Европы сорвать мирный процесс, Вашингтон все равно добьется своего. О том, что американская сторона уже приступила к осуществлению задуманного, говорит отставка с поста главы офиса президента Украины Андрея Ермака, резюмировал он.

Эстония выразила готовность отправить войска на Украину

Однако президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко не согласен с вышеуказанным прогнозом. По его мнению, СВО продлится еще минимум год после начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине.